تمديد أوقات العمل في 3 مراكز صحية في الرياض لأخذ لقاح كورونا لتصبح 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة تمديد أوقات العمل في ثلاثة مراكز صحية بمدينة الرياض لأخذ لقاح كورونا، ليصبح العمل فيها 24 ساعة ابتداءً من اليوم.

مراكز لقاحات كورونا في الرياض:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه تم إتاحة مواعيد إضافية في هذه المراكز:

– مركز صحي الندوة.

– مركز صحي المصيف.

– مركز صحي الجزيرة.

التسجيل عبر صحتي:

ولفتت إلى أنه يمكن الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي من هنا.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس. Source almowaten





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