وزارة البيئة تعلن طرح 500 فرصة وظيفية للرجال والنساء عبر برنامج تمهير

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تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح برنامج لتدريب (500) خريج وخريجة بالتعاون مع (تمهير) لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي: الشروط: – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس (كافة التخصصات مطلوبة).

– حاصل على معدل تخرج مرتفع.

– التفرغ التام خلال فترة التدريب.

– غير مسجل في التأمينات.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

– التقدم للبرنامج عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات). المزايا: – التدريب على رأس العمل.

– منح مكافأة شهرية.

– حقائب تدريبية إلكترونية.

– شهادة إتمام برنامج. الأهداف: – تدريب المتميزين في مختلف التخصصات.

– تطوير المهارات والإعداد لسوق العمل.

– تعزيز فرص الحصول على الوظائف. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/7/25هـ عن طريق البوابة الوطنية للعمل (طاقات) واختيار الوظائف الخاصة (بوزارة البيئة) وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2JVTISw تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a… Source wadhefa





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