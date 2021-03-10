جامعة الأمير سلطان تعلن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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تعلن جامعة الأمير سلطان بالرياض (قسم البنين) عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (للرجال) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

– سكرتير

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، سكرتارية، لغة إنجليزية، إدارة مكاتب) مع خبرة 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس (وورد، إكسل).

– مراجع داخلي

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.

المميزات:

– رواتب تنافسية.

– بدل نقل وبدل سكن.

– بدل غلاء معيشة.

– بدل علاوة إجتماعية.

– علاوة سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/7/25هـ من خلال التسجيل في نظام التوظيف وتعبئة نموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/3ruL4eJ

Source wadhefa

