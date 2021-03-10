جامعة الأمير سلطان تعلن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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تعلن جامعة الأمير سلطان بالرياض (قسم البنين) عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (للرجال) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
– سكرتير
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، سكرتارية، لغة إنجليزية، إدارة مكاتب) مع خبرة 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس (وورد، إكسل).
– مراجع داخلي
المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.
المميزات:
– رواتب تنافسية.
– بدل نقل وبدل سكن.
– بدل غلاء معيشة.
– بدل علاوة إجتماعية.
– علاوة سنوية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/7/25هـ من خلال التسجيل في نظام التوظيف وتعبئة نموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/3ruL4eJ
Source wadhefa
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