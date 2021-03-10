︎ :
.
تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى حديثي التخرج (رجال ونساء) في كل من (جدة، الرياض) حسب المسميات والشروط التالية:
– تنفيذي مبيعات – الخبر – للرجال والنساء (Sales Executive)
المتطلبات: درجة البكالوريوس مع مهارات ممتازة في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).
الوصف الوظيفي: المتابعة مع الإدارات الداخلية بشأن جميع المعاملات المالية وغير المالية لتجديد بوليصات التأمين للشركات.
– تنفيذي خدمة عملاء – للنساء فقط – الرياض (Customer Service Executive)
المتطلبات: دبلوم فأعلى مع مهارات ممتازة في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).
الوصف الوظيفي: تلقي استفسارات العملاء والتعامل مع الشكاوي والقضايا مع مقدمي الخدمة وتلبية معايير رضا العملاء.
– تنفيذي مبيعات – جدة – للرجال والنساء (Sales Executive)
المتطلبات: درجة البكالوريوس مع مهارات ممتازة في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).
الوصف الوظيفي: المتابعة مع الإدارات الداخلية بشأن جميع المعاملات المالية وغير المالية لتجديد بوليصات التأمين للشركات.
المزايا:
– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين صحي.
– ساعات عمل مرنة.
– نشاطات متنوعة.
– مزايا عائلية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/7/24هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2Mn29bl
Source wadhefa
كانت هذه تفاصيل خبر التعاونية للتأمين تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج بجدة والرياض والخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.