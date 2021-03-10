التعاونية للتأمين تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج بجدة والرياض والخبر

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى حديثي التخرج (رجال ونساء) في كل من (جدة، الرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

– تنفيذي مبيعات – الخبر – للرجال والنساء (Sales Executive)

المتطلبات: درجة البكالوريوس مع مهارات ممتازة في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).

الوصف الوظيفي: المتابعة مع الإدارات الداخلية بشأن جميع المعاملات المالية وغير المالية لتجديد بوليصات التأمين للشركات.

– تنفيذي خدمة عملاء – للنساء فقط – الرياض (Customer Service Executive)

المتطلبات: دبلوم فأعلى مع مهارات ممتازة في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).

الوصف الوظيفي: تلقي استفسارات العملاء والتعامل مع الشكاوي والقضايا مع مقدمي الخدمة وتلبية معايير رضا العملاء.

– تنفيذي مبيعات – جدة – للرجال والنساء (Sales Executive)

المتطلبات: درجة البكالوريوس مع مهارات ممتازة في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة).

الوصف الوظيفي: المتابعة مع الإدارات الداخلية بشأن جميع المعاملات المالية وغير المالية لتجديد بوليصات التأمين للشركات.

المزايا:

– رواتب ومزايا تنافسية.

– تأمين صحي.

– ساعات عمل مرنة.

– نشاطات متنوعة.

– مزايا عائلية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/7/24هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2Mn29bl

Source wadhefa

