صلة تعلن وظائف متعددة عن بعد للرجال والنساء في مجال خدمة العملاء

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تعلن شركة صلة بالرياض (مزود خدمة العمل عن بعد) عن توفر وظائف متعددة عن بعد بمسمى (ممثل خدمة عملاء) للرجال والنساء حملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:

الشروط:

– أن تكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلة على شهادة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط تخصص محدد).

– لا يشترط الخبرة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات في التواصل الفعال.

المزايا:

– وظيفة عن بعد (دوام جزئي).

– تأمين طبي.

نبذة عن الشركة:

صلة هي شركة سعودية رائدة وأول مزود لخدمة العمل عن بعد في المملكة مرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة والعالية الجودة لتعزيز كفاءة المنشآت وإدارة وتنظيم العمل والتدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/7/24هـ عن طريق تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/36jMktr

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

