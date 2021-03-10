السعودية اليوم / الصين تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا



شنغهاي 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

سجلت الصين 5 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90007 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

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07:05ت م

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شنغهاي 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجلت الصين 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90007 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.// انتهى //07:05ت م0013

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