شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة تحجب الرؤية في الأحساء وبقيق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية في الأحساء وبقيق، تبدأ من الساعة الـ ٨ صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ ٤ مساءًا.
محمد يوسف
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