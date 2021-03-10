شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام عن إدانة السفارة الأمريكية للحوثي: " المواقف غير صريحة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة أدانت فيها الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية على المملكة.

وقال الأمير سطام: " ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية، فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني " .

وتابع: " المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة ".