شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من وزير التجارة على نظام المحاسبة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على قرار مجلس الوزراء، الصادر بالموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد.

وقال القصبي، إن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، يواكب تطورات بيئة الأعمال، وهو ممكّن رئيسي لتأسيس شركات ومكاتب مهنية متخصصة، تعزز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الجدير بالذكر أنه بموجب النظام الجديد لا تجوز مزاولة مهنة المحاسبة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام، على أن يكون سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلا على شهادة جامعية أو أي مؤهل في تخصص المحاسبة، وأن يكون عضوا أساسيا في الهيئة لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.