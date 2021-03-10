شكرا لمتابعة خبر عن بعد موافقة الوزراء.. تفاصيل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء، في جلسته المرئية أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

ومن جانبها كشفت هيئة المحاسبين آلية وأهداف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، والذي بموجبه لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

كما ينص النظام على أنه يتم الترخيص للمتفرغ، على أن يكون سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلا على شهادة جامعية أو أي مؤهل في تخصص المحاسبة، وأن يكون عضوا أساسيا في الهيئة لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من تفاصيل النظام من هنا

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يسعى لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين، ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية.