شكرا لمتابعة خبر عن العثور على دينار عباسي في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

عثرت بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل الجامعة، خلال أعمال التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية، على دينار عباسي من الذهب.

ويعود الدينار إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، مؤرخ بالعام 180 هـ، ويزن حوالي أربعة جرامات.

وكُتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي عبارة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، وعلى الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"، بحسب الرياض.