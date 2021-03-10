البنك المركزي السعودي يعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج و ذوي الخبرة

︎ :

.



يعلن البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) عن توفر وظائف إدارية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس والماجستير (حديثي التخرج أو ذوي الخبرة) على النحو التالي:

– أخصائي اقتصادي – وظائف متعددة (الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (اقتصاد) بتقدير لا يقل عن جيد جداً (لا يتشرط الخبرة – ستكون المعرفة أو الخبرة في التقارير والنماذج الاقتصادية ميزة إضافية).

الوصف الوظيفي: إعداد التوقعات الاقتصادية وبناء السيناريوهات الاقتصادية المختلفة وإعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية والمالية.

– أخصائي تطوير استراتيجية (الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (اقتصاد، مالية، إدارة أعمال، بنوك ومصرفية) مع خبرة سنتين في القطاع الحكومي أو القطاعات المالية أو التقنية أو التقنية المالية.

الوصف الوظيفي: المساهمة في تصميم وتطوير آلية خطط البنك المركزي الاستراتيجية، ووضع آلية مرنة تستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– معرفة أو خبرة في إعداد التقارير والبحوث الاقتصادية.

نبذة عن البنك المركزي السعودي:

البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في عام 1952 ويعرض أيضا باسم ساما (SAMA)، وهو المصرف المركزي للسعودية وجهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018-2019 بحسب لجنة البنوك المركزية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليو

نبذة عن البنك المركزي السعودي:

البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في عام 1952 ويعرض أيضا باسم ساما (SAMA)، وهو المصرف المركزي للسعودية وجهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018-2019 بحسب لجنة البنوك المركزية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/7/24هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3ep7Z7B

Source wadhefa

