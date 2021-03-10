آبل تبدأ تصنيع iPhone 12 في الهند

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أصبحت شركة آبل مستعدة لإنتاج تشكيلة iPhone 12 – المخصصة للبيع المحلي – في الهند، وذلك بعد خمس سنوات من بناء خطوط التوريد ودعم التصنيع في الهند.

وقالت شركة آبل في بيان: نحن فخورون ببدء إنتاج iPhone 12 في الهند لعملائنا المحليين، وتكرس آبل نفسها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم لإسعاد عملائنا.

وبدأت آبل في شهر مايو من عام 2020 عملية توسيع نطاق جهودها التصنيعية في الهند، وذلك بهدف محتمل يتمثل في تحويل ما يقرب من خُمس التصنيع الحالي في الصين إلى الهند.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه الشركة المصنعة لهواتف آيفون نموًا سريعًا في البلاد.

وتشير الإحصائيات إلى مضاعفة أعمال آيفون الخاصة بالشركة على أساس سنوي في الهند للربع الرابع من عام 2020، لكن الرقم لا يزال منخفضًا نسبيًا عند 1.5 مليون وحدة.

وبالرغم من مضاعفة أرقامها السابقة، فإن آبل ليست لاعبًا مهمًا في المنطقة بسبب أجهزتها العالية السعر.

وتعمل الشركة على اكتساب موطئ قدم في سوق الهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم من خلال تسويق النماذج القديمة وبناء أجهزة معينة داخل البلد.

وتتقاضى آبل أيضًا رسومًا أقل في الهند مقابل خدمات الاشتراك المتميزة، مثل Apple Music.

وبالإضافة إلى إنتاج iPhone 12 القادم، تصنع الشركة iPhone 11 و iPhone XR في الهند.

وقالت شركة أبحاث السوق IDC India: مع وجود خطط لتصنيع iPhone 12 في الهند، فإن هذا يساعد آبل في مواصلة زخم العام الماضي في عام 2021 أيضًا.

وفي شهر فبراير، أعلنت آبل عن إعادة تشغيل الإنتاج في منشأة ناراسابورا Narasapura التابعة لشريك التجميع بالهند Wistron بعد أن أدت أعمال الشغب في شهر ديسمبر إلى إغلاقها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، (تيم كوك) Tim Cook، في شهر فبراير 2020 أن الشركة تفتح أول متجر تجزئة فعلي لها في البلاد في عام 2021.

وتأتي هذه الأخبار في وقت تلقت فيه تشكيلة iPhone 12 استجابة هائلة في البلاد، وبالرغم من وصولها في شهر أكتوبر، إلا أن التشكيلة الجديدة ساهمت بشكل كبير في صعود الشركة في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر في البلاد.

Source aitnews

