أخبار السعودية اليوم.. «التحالف» يؤكد استقرار الأوضاع في مأرب وعدم قدرة ميليشيات الحوثي من الاقتراب منها.. و«الصحة» تكشف عدد متلقي لقاح كورونا في المملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) جعل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (380572) حالة، من بينها (2695) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (515) حالة حرجة, فيما وصل عدد المتعافين إلى (371338) حالة، بإضافة (306) حالات تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6539) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، وإلى التفاصيل:

ولي العهد ورئيس الوزراء الماليزي يشهدان التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين، جاء ذلك بعد اجتماع في الرياض جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعقب الاجتماع شهد ولي العهد ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على الاتفاقيات الثلاث، والتي وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

«السديس» يبحث الاستعداد لموسم رمضان المبارك

رأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري اليوم، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس، مشددًا على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة «جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا» وما خرجت به من توصيات، وأكد أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات، عبر إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة.

متحدث التحالف من مأرب: المحافظة ستكون عصية على ميليشيات الحوثي

أكد المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، وقال العقيد المالكي: «الأوضاع في محافظة مأرب مستقرة والحياة طبيعية ولكن هجمات ميليشيات الحوثي تهدد سلامة المدنيين»، وأضاف: «محافظة مأرب عصية على السقوط في يد ميليشيات الحوثي بفضل صمود الجيش اليمني ومساندة القبائل للحكومة الشرعية»، متابعًا: «التقيت مسؤولين في المحافظة والحياة تسير بشكل طبيعي».

الجيش اليمني: «التطورات النوعية» بمواجهة الحوثيين تؤكد اقتراب التحرير

استعرض الجيش اليمني، آخر تطورات المواجهات النوعية، ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، متوقعًا اقتراب عملية التحرير، وقال الجيش، عبر موقعه «سبتمبر نت»، إنَّ المواجهات تجددت في محافظة تعز، منذ أيام في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة؛ مما قد يقلب المعادلة على طول خط المواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في جميع جبهات البلاد.

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولات الميليشيات الإرهابية لاستهداف المملكة

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن «وقف إطلاق النار في اليمن يقود إلى حل سياسي»، كما دعا كل الأطراف باليمن إلى التوصل لحل سياسي.

مصادر «عاجل»: إجراء الكشف الطبي لطلبة الصف الأول الابتدائي

كشفت مصادر لــ «عاجل» أن وزارة التعليم أكدت على متابعة التواصل مع أولياء الأمور؛ لاجراء الكشف الطبي لأبنائهم ممن لم يتم الكشف عليهم العام الماضي أو المستجدين لهذا العالم، يأتي ذلك إشارة إلى خطاب نائب وزير التعليم بتاريخ 23-7-1442 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الصحة للصحة العامة 26-6-1442 هـ بشأن أهمية إجراء فحص اللياقة لطلبة الصف الأول الابتدائي.

متحدث الصحة: 1514501 شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في مناطق المملكة كافة وصل إلى 1514501 شخص, مبينًا أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات وحالات زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان جميعها لا تمنع أخذ اللقاح, ناصحًا باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

الصحة: الإصابات النشطة بكورونا وصلت لـ2695 والحرجة 515

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة (380572) حالة، من بينها (2695) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (515) حالة حرجة.

الصحة: استبعاد الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا مؤقت

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن هناك فئتي الحوامل والأطفال ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ لقاح كورونا، وهذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج دراسات تتم حاليًا وقد تخرج بمستجدات في هذا الشأن فيتم اعتمادها أو قبولها بإذن الله في الوقت الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية واللجان العلمية المختصة.

«الزعاق» يحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة

حذر الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، من رياح مثيرة للأتربة خلال يومي الخميس والجمعة، مشيرًا إلى وجود الغبار العالق في الأماكن المكشوفة، وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «خلال يومي الخميس والجمعة: تشير التوقعات إلى أن هنالك رياحًا سطحية ناهضة تؤثر على جل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة».

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