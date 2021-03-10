السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 470 إصابة بفيروس كورونا



سيئول 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية , 470 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93,733 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,648.

// انتهى //

05:21ت م

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سيئول 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية , 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93,733 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,648.// انتهى //05:21ت م0010

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