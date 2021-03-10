محمد الفلاح - مجلس الوزراء: هجمات الحوثي تستهدف ضرب الاقتصاد العالمي

الأربعاء 10 مارس 2021

أكدت السعودية أن "محاولتين إرهابيتين" لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بالظهران يمثلان انتهاكا للقوانين الدولية وتستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي.



وأصدر المجلس بيانا جاء فيه، "تابع مجلس الوزراء ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات الإرهابية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الإجراءات تهدف إلى "استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وشدد مجلس الوزراء أيضا على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال "الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن ومصداقية القرارات الدولية".

وأطلقت جماعة الحوثي الإرهابية، الأحد الماضي، طائرات مسيرة مفخخة، وصواريخ مستهدفة مرافق ومنشآت هامة بالسعودية، وأكدت الرياض، أنه "لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات".