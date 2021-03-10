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«المرور السعودي» يلقي القبض على سائق مركبة بعد ارتكابه عدة مخالفات

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات..

ألقى المرور السعودي القبض على سائق مركبة ارتكب عدة مخالفات، وذلك بعد مناشدة من أحد المواطنين قائلاً: «إلى إدارة مرور جدة أتمنى محاسبه هذا الشخص المتهور سرعة عالية - تجاوز خط الطوارئ - المراوغة وكاد يتسبب في حادث وسط الزحام».

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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