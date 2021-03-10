«المرور السعودي» يلقي القبض على سائق مركبة بعد ارتكابه عدة مخالفات

ألقى المرور السعودي القبض على سائق مركبة ارتكب عدة مخالفات، وذلك بعد مناشدة من أحد المواطنين قائلاً: «إلى إدارة مرور جدة أتمنى محاسبه هذا الشخص المتهور سرعة عالية - تجاوز خط الطوارئ - المراوغة وكاد يتسبب في حادث وسط الزحام».

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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