محمد الفلاح - لقاء محمد بن سلمان وحمدوك.. المملكة تؤكد دعمها للسودان

الأربعاء 10 مارس 2021

بحثت السعودية والسودان، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات بين البلدين وتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

كما عبر حمدوك عن اعتزاز الحكومة السودانية بمواقف السعودية وحرصها على أمن السودان واستقراره.