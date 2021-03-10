شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وابتعاث 72 عضو هيئة تدريس بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس جامعة جازان على تعيين 36 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد ومحاضر، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 36 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات مختلفة.

وقرر المجلس في جلسته أمس -عن بعد-، برئاسة رئيس الجامعة د. مرعي القحطاني، بمشاركة الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات د. محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، الموافقة على دليل الأقسام الأكاديمية، والتوصية بالموافقة على الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1441 - 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2020.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة د. محمد أبو راسين، أن المجلس وافق على عدد من القرارات، شملت اعتماد لائحة المجالس الاستشارية الطلابية بجامعة جازان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، وإقرار الرسوم الدراسية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا «الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم العالي» للعام الجامعي 1443.