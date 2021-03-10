شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: المرأة السعودية تتمتع بكامل حقوقها الشرعية والقانونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق، التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمته لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، وأثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.