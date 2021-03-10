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«بنتن»: القيادة حريصة على الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - رفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، حرصاً منه -أيده الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي تجسيدًا لحرص القيادة -رعاها الله- على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، مما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن.

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