شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي. فيما حضر من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء خالد يوسف، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل محمد.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان. كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.