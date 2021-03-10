شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تذبذب حالات كورونا.. و1.5 مليون تلقوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، استمرار رصد التذبذب في الحالات المؤكدة والحرجة لفيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية. فيما أشار إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 1.514.501 شخص في كافة مناطق المملكة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس، إنه لا يوجد أي مانع لأخذ اللقاح، وإن الحساسية المفرطة لغير اللقاح لا تمنع أخذه، وكذلك الحال للمرضعات فالإرضاع لا يمنع منه، كما أن زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب، والسرطان لا تمنع أخذ اللقاح، ناصحاً باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب للتطعيم.

وأشار إلى أن هناك فئتين ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاح وهما الحوامل والأطفال، وإنما هذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حالياً والتي قد تخرج بمستجدات في هذا الشأن فيتم اعتمادها أو قبولها في الوقت المناسب متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية واللجان العلمية المختصة.

ولفت إلى تسجيل 390 ‏حالة جديدة مؤكدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 380.572 حالة، من بينها 2695 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 515 حالة حرجة. مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 371.338 حالة بإضافة 306 حالات تعاف جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 6539 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إلى تنفيذ أكثر من 185 ألف جولة، أسفرت عن إصدار 8000 مخالفة وغرامة فورية على المنشآت التجارية، مشيرا إلى ضبط أكثر من 400 مخالفة لعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين خلال الأسبوع الحالي، وأكثر من 200 مخالفة لعدم ارتداء كمامة، وأكثر من 100 مخالفة لعدم تعقيم الأسطح والعربات.