شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوثي» أداة لتنفيذ أجندات إيران المشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وكيل وزارة الإعلام في اليمن د.محمد قيزان عن استهجانه للهجمات الإرهابية الحوثية، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ، مضيفا إن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة دون طيار قادمة من جهة البحر، ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، أعمال جبانة لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فحسب، بل هي استهداف للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي.

مؤكدا أن هذه الهجمات هي بالأساس هجمات إيرانية، كون جماعة الحوثي مجرد أداة في يد نظام طهران وتتلقى منه الدعم والتسليح والأوامر لتنفيذ المزيد من الجرائم والاعتداءات الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، بغية زعزعة أمن المنطقة وتنفيذ أجندات توسعية مشبوهة تهدد استقرار العالم، وأضاف د. قيزان، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد وجاد لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية، التي تهدد الملاحة والاقتصاد والأبرياء حول العالم.