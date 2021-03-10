شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فرق ميدانية لتطعيم مستفيدي الرعاية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت صحة حفر الباطن 8 فرق ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا «كوفيد 19» حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسعيا للحد من انتشار الوباء.

وأوضحت أن الفرق تنظم يوميا زيارات لمنازل المستفيدين، لإعطاء المرضى وذويهم اللقاح ضد فيروس كورونا وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى في منازلهم.

وأكدت صحة حفر الباطن مواصلتها استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات لإعطائهم لقاح كورونا «كوفيد 19»، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق «صحتي»، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة حفر الباطن أمس، اجتماعها برئاسة مدير الشؤون الصحية بالمحافظة رئيس اللجنة ناصر الصافي وبحضور أعضاء اللجنة بمقر مديرية الشؤون الصحية.

ورحب الصافي بأعضاء لجنة أصدقاء المرضى وأكد على الدور الكبير وغير المستغرب من رجال الأعمال فيما يقومون به لخدمة المرضى والقطاع الصحي بالمحافظة، بمتابعة واهتمام من الرئيس الفخري للجنة الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.