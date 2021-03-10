شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 30 منشأة مخالفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة رقابية نفذتها بلدية الخبر شملت زيارة 516 منشأة «مطاعم ومقاهٍ»، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، عن إغلاق 9 منشآت، وإنذار 21 أخرى.

وأوضح رئيس بلدية الخبر سلطان الزايدي، أن الحملة شارك بها 25 مراقبا، رصدوا تفاعلا واسعا من قبل المنشآت وامتثالا بتطبيق الإجراءات الاحترازية. مؤكدا مواصلة الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق «توكلنا»، في كل المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق، مشددا على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل المخالفين دون تهاون.