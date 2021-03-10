شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة رقابية على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 17 مُنشأة تجارية مخالفة، وحررت 46 مخالفة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وذلك من خلال الجولات المكثفة، التي نفذتها الأمانة، والتي بلغت 1483 جولة رقابية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأشارت الأمانة إلى تلقي مركز البلاغات 940 أمس الأول، 22 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. فيما أكدت استمرار الجولات الرقابية على كل الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.