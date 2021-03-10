شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة إنتاج «الشتلات» لـ3.5 مليون سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل أمانة محافظة الأحساء للخدمات م. فهد الزهراني، إن الإدارة العامة للحدائق والتجميل، وضعت في خططها التطويرية تدعيم مساعيها لمضاعفة إنتاج «مشتل الأمانة الزراعي» لشتلات الأشجار والشُجيرات، وكذلك الزهور إلى 3.5 مليون شتلة في العام الواحد.

وأضاف أن الأمانة تواصل تنفيذ خطوات التعقيل «الإكثار الخضري» لـ261 ألف شجرة في بيوت محمية بالمشتل، على أن يكون إنتاج هذه الأشجار بعد 3 أشهر، وسيتم توزيعها على «المواطنين، والقطاعات الحكومية» في المدن والبلدات، ويأتي ذلك تعزيزا لإتمام مبادرة الأمانة «زراعة مليون شجرة».

وأضاف مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل م. محمد الملحم، أن الأمانة تبنت هذه المبادرة في أرجاء الحاضرة لاختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن بما يتوافر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حاليا واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعايير وضوابط التشجير.

وأوضح أن المبادرة أسهمت في تحقيق أهداف عدة وعلى مختلف الأصعدة ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط إصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط غرس 3 أشجار مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام للمواطنين والمقيمين، بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة.