شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

وبحث سموه مع «ياسين» خلال اجتماع عقده معه في الرياض أمس، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى، محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار م. خالد الفالح.

فيما حضر من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.