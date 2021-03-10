توقعات بتقلبات جوية ورياح سطحية ناهضة غدًا والجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، حدوث تقلبات جوية يومي الخميس والجمعة القادمين بعدة مناطق.

رياح وغبار:

وأوضح الزعاق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن التوقعات تشير إلى أن هناك رياحًا سطحية ناهضة تؤثر على كل مناطق المملكة بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة.

وتابع: على سالكي الطرق التنبه، وتشمل الحالة ‎الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران.

طقس اليوم:

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد حالة من استقرار الأجواء على معظم المناطق وارتفاع طارئ في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.



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