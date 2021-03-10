وزير الاتصالات: إطلاق هيئة الحكومة الرقمية سيثري تجربة المواطن بخدمات استباقية ومتكاملة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - واس

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رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.

آفاق جديدة:

وثمّن معاليه الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة مؤكداً أن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية يفتح آفاقاً جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة متابعات الخليج 365 من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.

سهولة وتكامل:

وأوضح السواحه أن هيئة الحكومة الرقمية ستكون رافداً هاماً لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.

يذكر أن أبرز مهام الهيئة تتمثل في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي،وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرّقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرّقمية.

هيئة الحكومة الرقمية:

وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار.

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