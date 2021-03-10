شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع المبعوث الروسي مستجدات الأوضاع في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، أمس (الثلاثاء)، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.