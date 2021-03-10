شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: القيادة حريصة على رفع أداء مؤسسات القطاع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي تجسيدا لحرص القيادة على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، ما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن. ورفع وزير الحج والعمرة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، لافتا إلى أن ذلك يأتي من حرص خادم الحرمين الشريفين على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.