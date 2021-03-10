شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع 3 اتفاقيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعاً في الرياض، أمس (الثلاثاء)، مع دولة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فيما وقع من الجانب الماليزي وزير خارجيتها هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

فيما حضر من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.