شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يكشف سبب تطوعه لتنظيم الدخول لمركز لقاحات في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث الشاب الذي ظهر بمقطع فيديو ينظم عملية الدخول لأحد مراكز اللقاحات بالأحساء، سر تطوعه في هذا الشأن رغم التقلبات الجوية.

وقال مُعاذ السعيد، خلال لقائه في برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية":" والدتي كانت السبب الرئيسي في التطوع لخدمة أهالي الأحساء خلال ذلك اليوم".

أوضح مُعاذ السعيد، أنه بذل برفقة صديق له مساعي كبيرة لحماية الأشخاص القاصدين لمركز اللقاحات، ويأتي ذلك من خلال مطالبتهم بعدم فتح النوافذ حتى لا يتأثروا بالأجواء الغابرة.