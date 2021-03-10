الأرصاد: ارتفاع طارئ بدرجات الحرارة شمال وغرب المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، استقرار الأجواء على معظم المناطق وارتفاع طارئ في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

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