إدارة المجاهدين تضبط 62  شاحنة و4 جرافات مخالفة لنظام البيئة

باشرت الإدارة العامة للمجاهدين ضبط عدد من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أن قوة المساندة والدوريات بالفرع وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت 62 شاحنة و4 جرافات، استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسُلمت المعدات المضبوطة لأمانة محافظة الأحساء لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.