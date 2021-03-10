السعودية اليوم / مصر تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 622 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 187716 حالةً من ضمنهم 144917 حالة تم شفاؤها، و 11082 حالة وفاة.

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القاهرة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجلت مصر 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 44 حالة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 187716 حالةً من ضمنهم 144917 حالة تم شفاؤها، و 11082 حالة وفاة.// انتهى //01:53ت م0009

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