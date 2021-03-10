السعودية اليوم / الأمير فهد بن تركي بن فيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته نائباً لأمير منطقة القصيم



بريدة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لأمير منطقة القصيم لمدة أربع سنوات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة, مثمنا لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته المتواصلة, سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وأن يديم على البلاد أمنها وعزها.

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