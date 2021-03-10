السعودية اليوم / تونس تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 614 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 238613 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 8268 وفاة.

// انتهى //

23:49ت م

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تونس 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت تونس 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 43 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 238613 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 8268 وفاة.// انتهى //23:49ت م0280

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