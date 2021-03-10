السعودية اليوم / لبنان تسجل 3939 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3939 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 401,810 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5134 وفاة.

// انتهى //

23:18ت م

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بيروت 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3939 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 45 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 401,810 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5134 وفاة.// انتهى //23:18ت م0276

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