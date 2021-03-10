السعودية اليوم / فرنسا تسجل 23,302 إصابة و 299 حالة وفاة بكوفيد-19



باريس 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 23,302 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,939,862 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 89,327.

// انتهى //

23:17ت م

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باريس 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 23,302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 360 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,939,862 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 89,327.// انتهى //23:17ت م0275

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