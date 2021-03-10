السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 19749 إصابة بفيروس كورونا



روما 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 19749 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3101093 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 100479 وفاة.

// انتهى //

23:11ت م

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روما 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 19749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 376 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3101093 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 100479 وفاة.// انتهى //23:11ت م0273

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