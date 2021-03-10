

واشنطن 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,338 إصابة مؤكدة و 845 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 28,937,762 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 524,695.

// انتهى //

23:10ت م

0272



واشنطن 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,338 إصابة مؤكدة و 845 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 28,937,762 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 524,695.// انتهى //23:10ت م0272

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 124,338 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.