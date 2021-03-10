السعودية اليوم / اليونان تسجل 3215 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت اليونان 3215 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 209462 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 6843 وفاة.

// انتهى //

23:08ت م

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أثينا 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت اليونان 3215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 209462 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 6843 وفاة.// انتهى //23:08ت م0270

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