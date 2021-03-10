اخبار السعوديه

قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تبادلا الأحاديث الودية خلال الاجتماع

متابعات الخليج 365 - واس


اسمع الخبر

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية ، اليوم, معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.

أحاديث ودية: 

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.
قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - متابعات الخليج 365 قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - متابعات الخليج 365 قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - متابعات الخليج 365


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا