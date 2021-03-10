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شكرا لقرائتكم قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10
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وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.
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قائد القوات الجوية يناقش نظيره الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
تبادلا الأحاديث الودية خلال الاجتماع
متابعات الخليج 365 - واس
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استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم, معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.
أحاديث ودية:
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.
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