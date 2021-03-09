أسعار الذهب في مصر يبدأ مرحلة التعافي من الهبوط المفاجئ الذي شهدته

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

بدأت أسعار الذهب في مصر مرحلة التعافي من الهبوط المفاجئ الذي شهدته نتيجة تأثر الأسعار العالمية بانتفاضة الدولار الأمريكي.



دخلت أسعار الذهب في مصر مرحلة التعافي من موجة الهبوط الحاد التي شهدتها خلال الأيام الماضية، بفعل تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا، جراء انتعاش الدولار وعوائد السندات طويلة الأجل، والتي تراجعت في ختام تعاملات أمس.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 863.59 جنيه، مقابل نحو 853.75 جنيه، في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، الثلاثاء، ليصل إلى 755.64 جنيه، مقابل 747 جنيها، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 647.69 جنيه، مقابل 640.25 جنيه، أمس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، نحو 503.76 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 431.79 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 359.83 جنيه.

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى نحو 26824.11 جنيه (1703.53 دولار)، مقابل 26484.79 جنيه (1683.68 دولار) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى 6045.12 جنيه، مقابل 5976 جنيها عند إغلاق تعاملات الإثنين.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15 بالمئة الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة."

ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

ورفضت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو دعوات إلى إضعاف الدولار، قائلة إن الدولار القوي "في مصلحة أمريكا".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد يوم من تقرير للوظائف الأمريكية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.