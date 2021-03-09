الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

القبض على قائد مركبة راوغ على الطريق في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

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تفاعل المرور السعودي مع شكوى من قائد مركبة تجاوز خط الطوارئ، ورواغ على الطريق، وكاد أن يتسبب في حادث وسط الزحام بمحافظة جدة.

تفاعل من المرور:

وقال المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على الشكوى، مساء اليوم الثلاثاء: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

تحذير من التباطؤ:

وقال المرور في وقت سابق: إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة؛ حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.



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