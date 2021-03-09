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اليونان: هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

اليونان: هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي 

تهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية

متابعات الخليج 365 - واس


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أدانت حكومة اليونان بشدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وتعريض السكان المدنيين والمنشآت للخطر.

انتهاك للقانون الدولي:

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها : “إن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية “.

وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حلّ سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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