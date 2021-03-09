شكرا لقرائتكم اليونان: هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09
اسمع الخبر
وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حلّ سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني.
اليونان: هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي
تهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية
متابعات الخليج 365 - واس
اسمع الخبر
أدانت حكومة اليونان بشدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وتعريض السكان المدنيين والمنشآت للخطر.
انتهاك للقانون الدولي:
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها : “إن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية “.
وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حلّ سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني.
شارك الخبر
شارك الخبر