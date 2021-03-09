شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 منصات للاستجابة لحوادث تسرب النفط في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، عقد تنفيذ مشروع خدمات وتشغيل عمليات الاستجابة السريعة ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى في البيئة البحرية على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجال. وبموجب العقد الموقع، سيتم إنشاء 3 منصات للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونقل الخبرات العالمية محلياً.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ عمليات الاستجابة ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى والحوادث في البيئة البحرية على شريط البحر الأحمر، عن طريق السفن وطائرات متخصصة في عمليات الاستجابة السريعة، إضافة إلى رفع كفاءة السعودية للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط، ووضع خطط طوارئ وبرامج محاكاة للاستجابة وآليات تنفيذها والتدرب عليها، وبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات.